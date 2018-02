VIDEO: Diablo Blvd geniet van zon, zee en strand op metalcruise Diablo Cruise vlog 3 sam

04 februari 2018

Het cruiseschip van 70000 Tons of Metal is aangemeerd op Grand Turk, het grootste eiland van de Turks- en Caicoseilanden. De heren van Diablo Blvd genieten er van zon, zee en strand. En pintjes in de zee! Klik hier voor de eerste vlog, hier voor de tweede en hier voor het interview vooraf.

