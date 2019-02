VIDEO. De vijf momenten die aantonen dat Willy Willy een topmuzikant was SD

14 februari 2019

16u04 0 Muziek Willy Willy mag dan overleden zijn, zijn muziek blijft voortbestaan. Getuige daarvan zijn deze vijf optredens met The Scabs, waarin hij zijn klasse als muzikant bewijst.

1. ‘Hard Times’ - Music For Live 2014

In 2014 brachten The Scabs hun oerklassieker ‘Hard Times' ten berde tijdens Music For Life, de goededoelenactie van Studio Brussel. Wie kan er niet meezingen en -neuriën met deze klassieker? Vanaf minuut 2.51 krijgt Willy Willy de kans om te schitteren.

2. ‘Stay’ - Maanrock 2012

Het romantische ‘Stay’ zag al het daglicht in 1988, maar bleek in 2012 op het Maanrock-festival nog steeds onverwoestbaar. Een stoere Willy Willy, in lederen broek en met een sigaret in de mond, mag vanaf minuut 3.18 even soleren.

3. ‘Nothing On My Radio’ - AB 2007

De audio werd live opgenomen in de Ancienne Belgique in Brussel, maar de videoclip werd doorspekt met beelden van allerhande optredens en backstagebeelden. Perfect dus om wat inzicht te krijgen in de vriendschapsrelatie tussen Guy Swinnen en Willy Willy.

4. ‘Don’t You Know’ - Joe 2017

In 2017 waren Guy Swinnen en Willy Willy samen te gast bij radiozender Joe om hun ninenties-hit ‘Don’t You Know’ in akoestische versie te brengen. Vanaf minuut 2.48 bewijst Willy Willy dat hij ook met verfijnd vingerwerk zijn weg weet.

5. ‘Robbin’ The Liquor Store’ - MIA’s 2019

Op de MIA’s in februari was de voltallige band nog eens bij elkaar, en ze werden er beloond met een Lifetime Achievement Award. Ze speelden er ook ‘Robbin’ The Liquor Store’. Willy Willy, gezeten op een stoel, laat zien dat hij nog niets van zijn oude energie verloren was. Vanaf minuut 2.30 geeft hij zoals vanouds nog eens een vlammende solo ten berde.