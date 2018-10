VIDEO. De Romeo’s vieren 15-jarig bestaan met spetterend optreden SD

21 oktober 2018

16u47

Bron: Peter De Smedt 1 Muziek De Antwerpse Stadsschouwburg was dit weekend het toneel voor de première van de theatertournee ‘15 Jaar De Romeo’s’. Samen met hun liveband, vieren ‘De Gukke’ (Gunther Levi), ‘De Krikke’ (Chris Van Tongelen) en ‘De Smalle’ (Davy Gilles) 1,5 decennium vriendschap.

“Mochten wij drie vrouwen zijn, waren we misschien al gesplit”, zegt Chris Van Tongelen. Als enige vrijgezel blijft de va van de bende zich kostelijk amuseren. “De film, het boek, de frikandellen en saus zijn leuk, maar muziek maken die je deelt met je fans is het leukste wat er is.”

De Romeo’s verrassen met hun 15de verjaardag: “Geen bombastisch Zingpaleis-feest, maar wel drie stijlvolle theaterconcerten. Gisteren in Antwerpen, 24 november in Hasselt (Ethias Theater) en 30 november in Oostende (Kursaal). Het zijn de perfecte zalen, waar we kunnen spelen met emoties. Het ene moment staat iedereen recht, mee te zingen tijdens de foute medley of worden de luchtgitaren bovengehaald tijdens onze heavy rock medley. Het ander moment grijpen mensen naar een zakdoek als we ‘Kaarsje in mijn hart’ zingen, voor mij één van de grootste hits die we met De Romeo’s hebben opgenomen”, zegt Davy Gilles.

‘15 Jaar De Romeo’s', op 24 november in het Ethias Theater in Hasselt en op 30 november in Kursaal Oostende. Klik hier voor meer info en tickets.