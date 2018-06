Video: Dave Grohl jaagt fans de stuipen op het lijf met nieuwe 'valpartij' KDL

06 juni 2018

11u14

Bron: ANP 0 Muziek Foo Fighters heeft zijn fans in Zweden dinsdag flink laten schrikken toen het leek alsof frontman Dave Grohl al na enkele seconden optreden van het podium viel. Tot opluchting van velen bleek het echter om een grapje van de band te gaan: de rockers hadden een stuntman ingehuurd.

In 2015 brak Grohl in Göteborg zijn been toen hij van het podium viel. "Dit keer niet Göteborg", schrijft de band in het Zweeds op sociale media bij een filmpje van het voorval. Daarop is te zien hoe de stuntman het podium opkomt, het publiek begroet en vervolgens valt. De echte Dave Grohl verschijnt korte tijd later ten tonele. De tweet is inmiddels door duizenden mensen geliket en gedeeld.

De show van Foo Fighters in 2015 in Göteborg is een van de meest memorabele shows ooit van de band. Grohl oogstte veel lof door ondanks zijn zware blessure zijn optreden gewoon af te maken. Nadat zijn been was gespalkt klom hij het podium weer op om enthousiast door te spelen. De zanger noemde het later zijn bizarste show ooit.

Inte den här gången Göteborg Een foto die is geplaatst door null (@foofighters) op 06 jun 2018 om 03:30 CEST