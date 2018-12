VIDEO. Dana Winner vliegt in de alcohol na haar kerstoptreden in Zuid-Afrika: “Dat zijn jullie niet van mij gewoon” DBJ

19 december 2018

19u51 0 Muziek Het zijn drukke tijden voor Dana Winner. Na zes uitverkochte kerstconcerten vloog ze dit weekend richting Zuid-Afrika, waar ze te gast was tijdens een bijzondere kerstshow voor niet minder dan 7.000 mensen. Om het thuisfront wat op de hoogte te houden besloot Dana om haar Zuid-Afrikaanse avontuur bij te houden in een videovlog. Vandaag krijgt u het derde en laatste deel te zien.

“De spanning begint nu toch te stijgen”, blikt Dana vooruit op haar optreden. Ze betreedt het podium en zorgt voor een prachtige soundcheck. Voor de show ontmoet ze ook enkele fans. “Telkens als ik hier kom, word ik opnieuw in de harten van de Zuid-Afrikanen gesloten”, zegt ze. “Dat doet heel veel deugd.”

Het optreden verloopt ook voorspoedig en the day after zit Dana aan het ontbijt met kleine oogjes. Na het optreden is ze met crew in de drank gevlogen. “Dat zijn jullie waarschijnlijk niet van mij gewoon”, zegt de zangeres.

Volgend jaar staat de zangeres met internationale faam 30 jaar op het podium en dat viert ze onder andere met een groots en éénmalig concert in de Lotto Arena op zaterdag 9 november 2019. Tickets via gracialive.be.