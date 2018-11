VIDEO. Dana Winner viert 30 jaar carrière met nieuw concert TDS

09 november 2018

14u33

Bron: Peter De Smedt 0

Volgend jaar staat Dana Winner 30 jaar op de planken. Dat zal uitvoerig worden gevierd: met een concert op 9 november 2019 in de Lotto Arena in Antwerpen. Dana Winner verkocht al meer dan 3,5 miljoen albums wereldwijd en bracht al meer dan 250 eigen songs uit. In binnen- en buitenland woonden honderdduizenden mensen al een optreden van haar bij.