VIDEO. Dana Winner maakt zich op voor 7.000 Zuid-Afrikaanse fans TK

17 december 2018

06u33 0 Muziek Het zijn drukke tijden voor Dana Winner. Na zes uitverkochte kerstconcerten vloog ze dit weekend richting Zuid-Afrika, waar ze te gast was tijdens een bijzondere kerstshow voor niet minder dan 7.000 mensen. Om het thuisfront wat op de hoogte te houden besloot Dana om haar Zuid-Afrikaanse avontuur bij te houden in een videovlog. Vandaag deel 1: de reis naar Zuid-Afrika.

De Limburgse zangeres was best nerveus voor het optreden, aangezien ze vorige week nog met stemproblemen (door een verkoudheid) kampte. “Na het optreden in Beveren vorige week had ik letterlijk vijf dagen lang geen stem”, aldus Dana. “Niet kunnen zingen was echter geen optie, want er stonden nog twee concerten op agenda in Oudenbosch, Nederland en in mijn geboortedorp Kermt”.

Na het laatste optreden vrijdagavond vertrok ze zaterdagochtend al richting Zuid-Afrika, haar ‘home away from home’. Dana wordt er al 20 jaar op handen gedragen. “Dit keer wordt het echter een flitsbezoek want we landen om 7 uur ’s ochtends en er staat al een soundcheck in Sun Arena ingepland om 9 uur”, liet Dana ons weten voor haar vertrek.

Volgend jaar staat Dana Winner 30 jaar op de planken en dat viert ze onder andere met een concert op zaterdag 9 november 2019 in de Lotto Arena. Zuid-Afrika zal dus alvast een goede voorbereiding zijn.