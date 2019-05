VIDEO. Dana Winner achter de schermen bij de studio- en video-opname van nieuwe single MVO

31 mei 2019

21u04 0 Muziek Dana Winner viert dit jaar 30 jaar op de planken. Naast een concert in de Lotto Arena, een live cd-opname, een nieuwe theatertour en concerten in Duitsland en Zuid-Afrika hoort daar ook nieuwe muziek bij. HLN.be trok exclusief mee naar Nederland, waar Dana haar nieuwe zomersingle ‘Waar Jij Ook Bent’ ging inzingen.

Dat alles onder het waakzame oog van de Nederlandse producer Gordon Groothedde. De nieuwe single is goed onderweg om een echte zomerhit te worden, want vorige week kwam de song als hoogste nieuwkomer binnen in de Vlaamse Ultratop 50 en ook op Spotify is het nummer intussen al bijna 50.000 keer beluisterd.

“Naast hele leuke beelden, was allicht het meest hilarische van de dag dat de hele productie meerdere keren heeft moeten duwen om de oldtimer terug in gang te krijgen”, besluit Dana.

De volledige video is vanaf vandaag te bekijken op YouTube, maar wij geven je met plezier een leuke blik achter de schermen.