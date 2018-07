VIDEO. Cruz Beckham gaat viraal met verbluffende cover van Justin Bieber Redactie

24 juli 2018

17u01

Bron: AD 0 Muziek Cruz Beckham, de 13-jarige zoon van oud-voetballer David Beckham en kledingontwerpster en ex-Spice Girl Victoria, blijkt een gouden stem te hebben. Een filmpje dat zijn moeder stiekem maakte terwijl hij een liedje zingt, is al bijna 5 miljoen keer bekeken.

"Het lukt me om de rommel in de kamer te negeren als Cruz zo schattig klinkt", schrijft Victoria Beckham op Instagram bij het filmpje. De zoon van de oud-voetballer en voormalige zangeres begeleidt zichzelf op de gitaar terwijl hij Justin Biebers 'Love Yourself' zingt om zijn stem op te warmen.

De volgers van Victoria prijzen het stemgeluid van haar zoon. Ze vergelijken hem met de jonge Bieber, die op 15-jarige leeftijd wereldwijd doorbrak als zanger. Cruz Beckham heeft volgens Engelse media nooit een geheim gemaakt van zijn wens om in Biebers voetsporen te treden als hij klaar is met school. In 2016 bracht hij zelfs al een eigen kerstliedje uit, 'If Every Day Was Christmas'.

For those who asked to see more!! This is waking up in the Beckham house!!I can ignore the messy room when @cruzbeckham is sounding so cute!! 😇x Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 22 jul 2018 om 18:23 CEST

When u sneak up and @cruzbeckham is doing his morning vocal warm up!X VB 🎶🎶 Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 22 jul 2018 om 18:02 CEST