VIDEO. Christoff en Lindsay touren langs de Vlaamse kerken: "We voelen ons net de Kerstman" Jolien Boeckx

11 december 2018

00u00 0 Muziek De gezelligste tijd van 't jaar staat ten huize Christoff en Lindsay gelijk aan een pittig werkschema. Voor het zevende jaar op rij touren ze langs Vlaamse kerken. Dit jaar zelfs 19 keer, een nieuw record. "Ongelofelijk hoe we mensen met onze liedjes kunnen ontroeren. We voelen ons net de Kerstman."

De kop van een drie weken durende tournee gaat er vanavond af, in Izegem. En vanaf dan zingen Christoff en Lindsay tot oudjaar bijna dagelijks de gezelligste liedjes, vergezeld van het Vredeslicht, een kaars rechtstreeks uit Bethlehem. En niet onbelangrijk: aan elk concert is een goed doel gekoppeld. In samenwerking met staatssecretaris Bianca Debaets laten ze zelfs 150 mindervaliden gratis naar het concert in Koekelberg komen. "Het is beter om te geven, dan te moeten krijgen, zeg ik altijd. En dat is effectief zo", aldus Christoff. "Op al die jaren hebben we al vele giften - ik zou letterlijk niet weten hoeveel - geschonken aan het goede doel. Aan Make-A-Wish en Kom Op Tegen Kanker, bijvoorbeeld", zegt Lindsay. En dit jaar zullen ze ongetwijfeld weer enkele verenigingen blij maken, want het duo geeft liefst 19 concerten, waarvan er al 10 zijn uitverkocht. "Normaal doen we 8 concerten, soms 10, en nu zijn het er zó veel. Het 10.000ste ticket is zelfs al verkocht, exact een week geleden", zegt Christoff vol verwondering. Op 30 december, na hun laatste concert in Lichtervelde, zullen de twee voor evenveel volk gespeeld hebben als er in twee Sportpaleizen kunnen.

Dat klinkt als een volmaakte Kerstmis voor jullie?

Christoff: "Bijna te perfect om waar te zijn. Mijn verloofde Ritchie zal mee aan tafel zitten, mijn petekindje Lisa-Marie zal het familiefeest bewust meemaken en onze ouders zijn gezond en pas verhuisd naar hun nieuwe woning. Én dan nog zo dikwijls mogen optreden: fantastisch! Dan moet ik er zelfs nog bij vermelden dat we véél meer aanvragen gehad hebben dan de 19 concerten die we nu gaan doen. Er waren 67 kerken geïnteresseerd."

Lindsay: "Maar er zijn slechts 31 dagen in deze maand, hé. En we mogen pas na Sinterklaas beginnen. Niet simpel."

Christoff: "We hebben letterlijk een landkaart genomen en gekeken waar we overal naartoe konden gaan. Mijn droom was ooit om in de Basiliek van Koekelberg te staan en van daaruit is deze trein vertrokken."

Jullie zingen dan ook niet zomaar wat kerstliedjes.

Christoff: "Nee, bij ons gaat zo'n kerstconcert véél verder. Ten eerste moet er natuurlijk een kerk zijn, enkel daar treden we in op, want zo'n decor maakt het plaatje compleet, zeker omdat we samen zingen met het kinderkoor Scaletta. Ten tweede zijn traditionele kerstliedjes niet aan ons besteed, want op den duur zijn de mensen die beu. We brengen onze eigen nummers, maar toch is het géén schlagerfestival."

Lindsay: "Bij elk liedje hoort een boodschap."

Christoff: "Niet met poëtische teksten, gewoon heel direct."

Hoe dan?

Christoff: "Ik studeer niks in, maar ik weet op voorhand wel waarover ik het ga hebben. 'Een ster' ga ik bijvoorbeeld koppelen aan mensen die overleden zijn. Met 'Ik ben geboren om van je te houden' zeg ik dan weer dat hoe eenzaam je jezelf soms ook voelt, je toch niet negatief in het leven mag staan, want er komt ooit wel iemand op jouw pad terecht. Een paar nieuwe nummers gaan ook over oorlog, niet alleen in het buitenland, ook bij ons. Denk maar aan burenruzies die zo actueel zijn. Iedereen zal zich wel in een verhaal herkennen."

Lindsay: "En soms zie je mensen dan een traantje wegpinken."

Is dat het mooiste compliment voor jullie?

Christoff: "Ongetwijfeld! Mensen komen achteraf ook naar ons toe om te zeggen dat ze eens goed hebben kunnen huilen en dat hen dat deugd heeft gedaan."

Lindsay: "De mensen gaan echt stilstaan bij hun eigen leven en stellen zich vragen of ze dit of dat wel goed gedaan hebben."

Eigenlijk zijn jullie een beetje de Kerstman.

Christoff: "Zo voelen we ons soms toch, ja. (glimlacht)"

Lindsay: "Het is leuk dat mensen kracht putten uit onze kerstconcerten. Daar krijg ik kippenvel van. Onze Christoff kan goed vertellen, hé. Hij maakt iets los bij de mensen. Zoals hij ook langsgaat bij zieke mensen en kankerpatiënten die terminaal zijn: dat is echt een gave. Ik kan dat emotioneel niet aan."

Christoff: "Maar jij zingt en praat dan weer over hoe moeilijk het was om Lisa-Marie te krijgen, óók chapeau."

Lisa-Marie wordt op 19 december al 1 jaar.

Lindsay: "Ongelofelijk hoe snel het gaat! Vorig jaar was ik er niet bij op de kersttour, omdat ik hoogzwanger was, en nu kan Lisa-Marie al kruipen, zich rechttrekken en zit ze al mee aan tafel. Ze is zo'n zalig en vriendelijk kind!"

Wat voor een peter is Christoff?

Lindsay: "Een vrij hevige! (lacht) Hij wilde Lisa-Marie direct inschakelen als kerstkind in de kribbe tijdens onze optredens..."

Christoff: "Maar het mocht niet. (bulderlach) Het leuke is dat Lisa-Marie mij écht al kent, ook als ze mij op televisie ziet."

Lindsay: "Zoals toen je Ritchie ten huwelijk vroeg op tv. Ze was moe aan het worden, maar herleefde helemaal toen ze jou zag. Fantastisch, hé."

Tickets voor de kersttournee van Christoff en Lindsay zijn beschikbaar op www.kerstmismetchristoff.be.