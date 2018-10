VIDEO. ‘Campus 12' stelt eerste album voor TDS

31 oktober 2018

De fans van de nieuwe Ketnet-reeks ‘Campus 12' keken er al langer naar uit: vandaag werd het allereerste album ‘Campus 12' voorgesteld bij Studio 100 in Schelle. De cd ligt vanaf vrijdag 2 november in de winkel en is vanaf dan ook beschikbaar op alle streamingdiensten. Op de plaat staan de nummers uit de reeks: bekende songs van Studio 100 die in een Engelstalig jasje werden gestoken. Het resultaat mag er zijn!