VIDEO. Blinde stagediver duikt van podium in enthousiast metalpubliek Steven Alen

15 maart 2019

22u35 0

In het Australische Melbourne beklom vorige week een blinde metalfan het podium tijdens het optreden van de Britse extreme metalband Anaal Natrach. Met blindenstok en al stagedivede hij, al controleerde hij eerst met zijn stok de afstand tussen het podium en het publiek.

Daar was een gat van zo’n 70 centimeter, vertelt Erik Minnen, de Belgische klankman van de band. “Dit was de eerste keer dat ze op het Australische vasteland speelden, maar ze waren enkele jaren geleden al wel eens in Tasmanië op een festival, waar deze blinde fan ook al eens had gestagedived. Onderweg naar Australië hadden ze dit verhaal ook al opgerakeld. Na drie of vier nummers in Melbourne verscheen deze man opnieuw op het podium.”

Minnen, ook klankman bij onder meer wijlen Diablo Blvd, Belgian Asociality en het Zweedse Wolfbrigade, was met de band twee weken op pad door Japan en Australië. “De zotste show was in zaal Max Watt’s in Melbourne vorige week vrijdag. Een dikke 400 man, megamoshpit en ambiance”, aldus Minnen. “Tijdens het laatste nummer werd er ook nog een man in een rolstoel op het podium gezet, maar die stagedivede niet.”

