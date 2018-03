VIDEO: beluister hier het officiële WK-lied van Jason Derulo SD

09 maart 2018

16u48

Bron: MNM/YouTube 3

Dit is het officiële WK-nummer voor de FIFA World Cup 2018! Net nu er in ons land een hele heisa is rond het WK-nummer heeft Jason Derulo (28) het officiële WK-nummer op ons losgelaten! 'Colors' is de opvolger van Pitbull - 'We Are One (Ole Ola)' én Shakira - 'Waka Waka'.