VIDEO. Beluister hier eerste postume nummer van Avicii SD

10 april 2019

22u48

Bron: ANP 0 Muziek Het is bijna een jaar geleden dat Tim Bergling, beter bekend onder zijn artiestennaam Avicii, overleed. Vanavond kwam een eerste postume nummer van de dj-producer uit: ‘SOS’. De Zweed schreef de tekst zelf.

‘SOS’ maakt deel uit van het nieuwe album ‘TIM’, dat in juni zal verschijnen. Bergling had het album al grotendeels afgewerkt, toen hij vorig jaar uit het leven stapte. De componisten met wie hij in het verleden samenwerkte, maakten de nummers voor hem af.

Voor ‘SOS’ werkten ze samen met zanger Aloe Black. Uit de tekst van het nummer valt af te leiden dat het niet zo goed met Bergling ging toen hij het schreef. Hij lijkt met de track een kreet om hulp te slaken. De opbrengsten van de single en het album gaan naar de Tim Bergling Foundation, die is opgericht na Berglings dood. De stichting spant zich in voor jongeren die het leven niet meer zien zitten, net als Avicii zelf.

Fans reageren op YouTube met gemengde gevoelens op de track. "Aan de ene kant word ik er heel vrolijk van, aan de andere kant maakt het me verdrietig", zegt een liefhebber van zijn muziek in de reacties. Een andere fan kan nauwelijks geloven dat het al een jaar geleden is en complimenteert de Zweed postuum met zijn nieuwe track.