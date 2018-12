VIDEO. Bekijk en beluister hier de eerste kerstsingle van De Romeo’s TDS

07 december 2018

06u00 0

‘Hallelujah’, want er is eindelijk uitbreiding van het traditionele kerstrepertoire op komst. ‘Jingle Bells’ en ‘We Wish You A Merry Christmas’ worden deze kerstperiode netjes afgelost met ’t Is Kerstmis’, de eerste Nederlandstalige, officiële kerstsingle van De Romeo’s. “We hebben er 15 jaar over gedaan om zo’n liedje uit te brengen met De Romeo’s. Het nummer ligt al drie jaar in onze schuif, maar nu is de tijd rijp om hem los te laten op de mensheid, inclusief een videoclip die we vorige week hebben opgenomen op Winterland Hasselt”, aldus Romeo Chris Van Tongelen.