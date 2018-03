VIDEO: Bart Peeters diep ontroerd door prachtig filmpje van Julie en Vanessa in gebarentaal TDS

21 maart 2018

21u43

Bron: Facebook Bart Peeters 1

"We krijgen wel vaker filmpjes doorgestuurd, maar dit is echt geweldig". Bart Peeters heeft op zijn Facebookpagina een erg ontroerend filmpje gedeeld, waarin te zien is hoe mama Vanessa en haar dochter Julie het nummer 'Tot je weer van me houdt" uitbeelden. "Julie en ik zijn beiden dol op dit nummer, net als haar 13-jarige beperkte broer Jarne... Taal is één van zijn struikelblokjes, maar van muziek geniet hij enorm; vandaar het idee om dit voor hem te doen! Dus ik ben vooral een heel trotse mama, op allebei mijn bengeltjes 💕", schrijft mama Vanessa.