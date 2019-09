VIDEO. Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana Del Rey pakken de soundtrack van ‘Charlie’s Angels’ in: “Noem ons geen engeltjes” MVO

13 september 2019

08u50 0 Muziek Vanochtend ging de videoclip van ‘Don’t Call Me Angel’ in première. Het nummer, dat te horen zal zijn op de soundtrack van de nieuwe ‘Charlie’s Angels’, werd ingezongen door drie powervrouwen: Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana Del Rey.

Het nummer werd voor de release van de videoclip nog niet uitgebracht, het is dus de eerste keer dat fans de drie dames samen horen zingen.

Voor Miley en Ariana is het al de tweede maal dat ze samen in de studio stonden. In 2015 sloegen ze ook al de handen in elkaar voor een cover van het nummer ‘Don’t dream it’s over’ van Crowded House.

In de nieuwe Charlie’s Angels-film zijn de hoofdrollen weggelegd voor Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska. Andere rollen zijn er voor Patrick Stewart, Sam Claflin en Djimon Hounsou. In Amerika is de film al vanaf half november te zien, in België is het wachten tot 27 november.