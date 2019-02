VIDEO. Andrea Bocelli en Ed Sheeran slaan handen opnieuw in elkaar voor schattige nieuwe clip MVO

27 februari 2019

16u32 0 Muziek Vorig jaar namen Andrea Bocelli en Ed Sheeran samen het de ballade ‘Amo Soltanto Te’ op. Het nummer staat op Bocelli’s meest recente album, ‘Si’, en sinds kort is er ook een heuse muziekvideo voor de plaat vrijgegeven.

In het clipje zien we ‘mini versies’ van Andrea en Ed, gespeeld door kinderen. Het emotionele filmpje werd al 287,000 keer bekeken in de eerste 24 uur na de release, en zit ondertussen al aan meer dan een miljoen views.