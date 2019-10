Verzamelalbum van ‘Samson & Gert’ knalt Ultratop binnen op nummer 2 KD

Muziek Gert Verhulst (51) neemt binnenkort afscheid van Samson, na een iconische samenwerking van 30 jaar. Het verzamelalbum van hun grootste hits in die 30 jaar, dat eenvoudigweg de titel 'Samson & Gert: 30 jaar' kreeg, is nu al een verkoopsucces. Het album komt uit het niets binnen op nummer 2 in de Ultratop. Elf jaar geleden stond het duo met 'Hotel op Stelten' voor het laatst met een album in de top 5 van de Ultratop.

Sinds 1995 werden de albums van ‘Samson & Gert’ zestien keer opgenomen in de Ultratop. Elf keer stonden ze ook in de top 5, al dateert de laatste keer al van 2008. Toen bracht Studio 100 de eerste (en voorlopig ook enige) film van ‘Samson & Gert’ uit, waarna er ook een bijhorend muziekalbum op de markt werd gebracht.

De sterkte start van het nieuwe album is opmerkelijk, want het is niet de eerste keer dat ‘Samson & Gert’ met een verzamelalbum komt. ‘20 jaar Samson & Gert’ raakt niet hoger dan plaats 32 en ‘25 jaar Samson & Gert’ piekte op de dertiende plaats.