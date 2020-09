Vers bloed bij Studio Brussel: Eva De Roo presenteert avondspits met nieuwkomer Max Vryens BDB

25 september 2020

16u00

Bron: Studio Brussel 0 Muziek Na een zomer moederschapsrust keert Eva De Roo (32) op maandag 28 september terug naar de vooravond van Studio Brussel. En ze brengt gezelschap mee: nieuwkomer Max Vryens (29) zal haar voortaan vergezellen tussen 16 en 19 uur.

Max werkte eerder als redacteur voor het Radio 1-programma ‘De Wereld van Sofie’ en maakt nu de omschakeling naar presentator. “Een nieuwe werkplek is toch altijd wat aanpassen”, vertelt hij. “Maar los van de eerste twee dagen (en die keer de derde dag) ben ik niet gepest. Vandaag hebben ze zelfs mijn potje yoghurt niet in de vuilbak gegooid... Zonder zever: ik kom terecht in een topteam, met warme collega’s, en ben heel fier dat ik samen met Eva de luisteraars naar huis mag begeleiden. Ik heb er heel veel zin in!”

Ook Eva, die begin juni mama werd van Lucca, kijkt uit naar haar terugkeer op Studio Brussel. “Ik heb heel veel goesting om weer radio te maken!”, vertelt ze. “Ik heb de luisteraars gemist, de uren vol goede muziek, de spanning van elke dag de beste verhalen te vertellen en zelfs de files (dat laatste is keihard gelogen). Ik kijk er enorm naar uit om Max op jullie los te laten: een extra dosis energie om de avondspits het lekkerste ooit te laten klinken!”

Je hoort ‘Eva & Max’ elke weekdag van 16 tot 19 uur op Studio Brussel.

