Verrassingsoptreden van K3 liep niet zoals verwacht: “Ik hoorde helemaal niets”

10 februari 2019

Gisteren meldden we dat K3 een klein verrassingsoptreden gaf na de schoolvoorstelling van ‘40-45' vrijdag. Ze deden dat om de geluidsinstallatie en de microfoons te testen voor hun nieuwe show, die deze paasvakantie in première gaat. Uit beelden die de groep nu zelf online zette, blijkt dat die test niet helemaal goed verliep. “We hoorden helemaal niets”, aldus Klaasje, Marthe en Hanne na het optreden - al had het uitzinnige publiek van 1.600 scholieren daar duidelijk niets van gemerkt. Toch zullen er tijdens de show ‘20 jaar K3' toch maar handmicrofoons gebruikt worden.