Verrassingsalbum Taylor Swift gaat de recordboeken in

26 juli 2020

11u51

Bron: ANP 0 Muziek ‘Folklore’, het nieuwe album van Taylor Swift, wordt sinds de release vrijdag massaal gestreamd. Alleen al op Spotify werden de zestien liedjes van de zangeres’ achtste studioplaat wereldwijd zo’n 80 miljoen keer beluisterd.

Met 80 miljoen streams verbreekt Taylor het record van grootste opening op de releasedag voor een vrouwelijke artiest. Dat stond op naam van Ariana Grandes ‘Thank U, Next’ waar vorig jaar op de eerste dag 70,2 miljoen keer naar werd geluisterd.

Ook noteert ‘Folklore’ nu de beste opening van 2020 door Juice WRLD’s ‘Legends Never Die’ te passeren. Dat album kwam nog geen twee weken terug tot 73 miljoen luisterbeurten. In de wereldwijde Spotify-charts staat Taylor nu op acht plekken in de top 10 met het nummer ‘Cardigan’ (7,7 miljoen streams) op de eerste plaats.

Naar verwachting zal ‘Folklore’ volgende week in veel landen op nummer 1 in de hitlijsten binnenkomen.

Taylor Swift bracht het album vrijdag uit zonder eerder aan te kondigen. Ze schreef de plaat toen ze in zelfquarantaine zat.