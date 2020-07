Verrassing! Taylor Swift brengt nieuw album uit SDE

23 juli 2020

14u38 0 Muziek Geen kat die wist dat het eraan zat te komen, maar kijk: Taylor Swift (30) heeft een nieuwe plaat gemaakt. ‘Folklore’, het achtste studioalbum van de Amerikaanse zangeres, zal om middernacht Amerikaanse tijd - dus vrijdagochtend 6 uur bij ons - op de wereld worden losgelaten. Dat maakt Taylor Swift bekend op sociale media.

“Het merendeel van de dingen die ik deze zomer gepland had, zijn niet doorgegaan", schrijft Taylor Swift op haar sociale media. “Maar er is iets dat ik niet gepland had, maar dat toch gebeurde. Dat is mijn achtste studioalbum, ‘Folklore’. Verrassing!” De zangeres vertelt hoe ze het album in isolatie maakte, maar er toch in slaagde om enkele samenwerkingen aan te gaan met haar “muzikale helden”: Aaron Dessner, Bon Iver, William Bowery en Jack Antonoff.

“Voor dit jaar zou ik waarschijnlijk mijn hoofd gebroken hebben over het ‘perfecte’ moment om muziek uit te brengen”, legt ze haar plotse beslissing uit. “Maar de tijden waarin we leven, herinneren me eraan dat er geen garanties zijn. Mijn gevoel zegt me dat als je iets maakt waarvan je houdt, je het gewoon op de wereld moet loslaten. Dat is een vorm van onzekerheid waar ik me zeker in kan vinden.”

Donderdag lanceert ze ook de videoclip voor ‘Cardigan’, de eerste single van de nieuwe plaat. Die heeft ze zelf geregisseerd. En - zoals het hoort in deze tijden - alle coronamaatregelen werden gerespecteerd. “De hele shoot werd gecontroleerd door een medisch inspecteur, iedereen droeg maskers en hield afstand, en ik deed m’n eigen haar, make-up en styling", verklapt Taylor.

Taylors vorige album, ‘Lover', werd in augustus 2019 uitgebracht. ‘Folklore’ zal - naast de 'normale’ versie - in acht verschillende deluxe versies uitgebracht worden, zowel op cd als op vinyl. Wie ze in handen wil krijgen, zal zich wel moeten haasten, want deze speciale edities zijn maar een week verkrijgbaar.

Lees ook:

Taylor Swift schaart zich achter beeldenstorm: “Schurken verdienen geen standbeelden”

Taylor Swift bespaart tijdens crisis: privéjet van 6 miljoen verkocht

Taylor Swift niet op de hoogte van nieuw live-album: “Smakeloos!”