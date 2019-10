Verrassing: Foo Fighters brengen nieuwe EP uit! SDE

01 oktober 2019

09u05

Bron: SPIN 4 Muziek De Amerikaanse band Foo Fighters heeft eind vorige week onverwacht een EP uitgebracht: ‘01070725'. Het is al de vijfde keer dit jaar dat de groep onaangekondigd nieuwe muziek uitbrengt.

Er staan vijf nummers op de nieuwe EP, en twee daarvan zijn covers. Zo wagen Dave Grohl en de zijnen zich aan een eigen versie van ‘Keep The Car Running' van Arcade Fire en ‘Holiday In Cambodia’ van Dead Kennedys. Daarnaast bevat de EP het nummer ‘If Ever’, dat eerder een b-kantje was van ‘The Pretender' uit 2007. Daarnaast vergasten de Foo Fighters hun fans nog op een demoversie van het nummer ‘Come Alive’ en op de bonustrack ‘Seda’.

De vijf EP’s werden uitgebracht naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van hun debuutplaat, ‘Foo Fighters’, uit juli 1995. Tijd genoeg om nog wat meer verrassings-EP’s uit te brengen dus.