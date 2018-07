Verrassend: Selah Sue gaat optreden in Disneyland Paris met jazzy Disneymuziek CD

18 juli 2018

22u24 0 Muziek Selah Sue (29) mag eind september de Assepoester in zichzelf helemaal naar boven halen. De Leuvense singer-songwriter staat op de affiche van 'Disney Loves Jazz' in Disneyland Paris. En daar is een heel goede reden voor.

Op zaterdag 29 september staat Disneyland Paris helemaal in het teken van jazzmuziek. Die avond vindt in het Walt Disney Studios Park voor het eerst 'Disney Loves Jazz' plaats, een evenement waarbij verschillende internationale artiesten de mooiste jazznummers uit de Disneyfilms weer helemaal tot leven brengen tijdens een exclusief concert. Denk maar aan de onvergetelijke liedjes uit 'Jungle Book', 'De Aristokatten' en zelfs 'Toy Story'.

Eén van de artiesten die op het podium zal staan van 'Disney Loves Jazz', 'Soiree of Jazz' in Disneyland Paris is niemand minder Selah Sue. En dat is geen toeval. Toen Disney haar vorig jaar vroeg om op het tweede album van 'Jazz Loves Disney' de Assepoesterklassieker 'So This Is Love' in te zingen, moest de 29-jarige Leuvense singer-songwriter daar geen seconde over nadenken. “Ik heb nu een zoontje, en dat is echte liefde,” zei Selah toen. “Het is de eerste keer dat ik zo’n gevoel ervaar en toen ik het liedje zong, dacht ik aan mijn baby en alles ging vanzelf.” Ook wereldberoemde artiesten als China Moses, Hugh Coltman, Myles Sanko, Robin McKelle, Ben l’Oncle Soul zullen van de partij zijn.

Tickets voor 'Disney Loves Jazz' zijn te koop via disneylandparis.be.