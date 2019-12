Verrassend: punklegende Iggy Pop komt naar Jazz Middelheim SDE

19 december 2019

09u07 5 Muziek Jazzfestival Jazz Middelheim heeft haar eerste headliner bekendgemaakt: punklegende Iggy Pop (72). Dat klinkt misschien als een verrassende naam, maar is het eigenlijk niet. The Godfather of Punk maakte twee jaar geleden zélf een gesmaakt jazzalbum, ‘Loneliness Road’.

Dat Jazz Middelheim Iggy Pop uitkoos om op 14 augustus de festivaldag af te sluiten, doet bij sommigen de wenkbrauwen fronsen. Want The Godfather of Punk op een jazzfestival, dat klinkt vreemd. Maar zo gek is het eigenlijk niet. Iggy Pop maakte er nooit een geheim van dat hij zelf fan is van jazz. Zo vroeg hij ooit aan de in 1993 overleden jazzcomponist Sun Ra om in het voorprogramma van zijn groep The Stooges te komen spelen, wat toen ook gebeurde. En de zanger liet twee jaar geleden ook de jazzmuzikant in zichzelf naar boven komen toen hij de gesmaakte jazzplaat ‘Loneliness Road’ maakte. Ook zijn laatste album, ‘Free’, bevat verschillende jazzinvloeden. Zo werd de plaat bijna volledig geschreven door jazztrompettist Leron Thomas.

Wie niet zo'n fan is van pure jazz maar wél Iggy aan het werk wil zien, kan gerust een kaartje kopen voor Jazz Middelheim. De organisatie laat weten dat The Godfather of Punk niet enkel nummers uit ‘Free’ zal brengen, maar ook zijn onversneden klassiekers zal spelen, zoals ‘I Wanna Be Your Dog’, ‘The Passenger’ en ‘Lust For Life’.

Op Jazz Middelheim zal Iggy Pop trouwens niet alleen solo op het podium staan, eerder die dag treedt hij ook samen met de Amerikaanse bassist Bill Laswell op. Laswell was in 1988 producent van Iggy’s album ‘Instinct’, en de twee kruisen in Middelheim dus opnieuw de degens.