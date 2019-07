Veroordeelde rapper Moreno over crimineel verleden: "We hebben geen andere keuze” SD

05 juli 2019

15u54 0 Muziek In zijn nieuwe nummer ‘Enemy’ vertelt de veroordeelde rapper Moreno openhartig over zijn criminele verleden. De clip werd op een paar uur tijd al bijna 2.000 keer bekeken.

In 2018 werd rapper Moreno - echte naam Bilal Aazzouti - in een klap bekend toen zijn goede vriend Soufiane Eddyani de campagne #freemoreno opzette. Eddyani vond het niet kunnen dat Moreno problemen had om zijn carrière opnieuw te lanceren, nadat hij tot zes jaar cel werd veroordeeld voor het seksueel uitbuiten van een kwetsbaar 15-jarig meisje. Moreno kwam uiteindelijk na twee jaar vrij met een enkelband.

Nu heeft Moreno een nieuw nummer uit, ‘Enemy’. Daarin vertelt hij openhartig over zijn criminele verleden en zijn tijd in de gevangenis. Zo rapt hij bijvoorbeeld: “Ik moest boeten voor mijn life, want het boeide me niet. Geboeid door de rechter, fuck my vie. Zes jaar effectief, nee, dat kan toch niet? Ik bel naar mijn moeder, stem vol verdriet.” En hij gaat verder: “Op mijn 16 strafzaken, binnen zonder bivak, in mijn hart had ik geen schaamte. Ik leefde in een serie, in de cel moest ik ontwaken.”

Schuldbesef?

Maar erg veel schuldbesef spreekt er niet uit het nummer. Volgens Moreno dwongen de omstandigheden hem tot zijn criminele gedrag. “De man maakt het geld en geld niet de man”, zingt hij. “Ik pak money van rovers, net Ali Baba. We doen dit met een reden, on n’a pas de la choix.”

Het ziet er in ieder geval naar uit dat men op Moreno’s muzikale terugkeer heeft gewacht, want de videoclip van het nieuwe nummer werd in een paar uur tijd al meer dan 1.300 keer bekeken.