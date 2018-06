Vermoorde XXXTentacion verbreekt record op Spotify MVO

21 juni 2018

11u13

Bron: ANP 0 Muziek XXXTentacion heeft na zijn dood een record gebroken: zijn nummer 'Sad' werd volgens Billboard 10,4 miljoen keer gestreamd op Spotify op dinsdag.

De controversiële track van de twintigjarige rapper brak hiermee het single-day streamingrecord dat op naam stond van Taylor Swift. Haar nummer 'Look What You Made Me Do' behaalde 10,1 miljoen streams op één dag op de muziekstreamingservice. XXXTentacion werd half mei uit Spotify-lijsten geschrapt omdat hij werd beschuldigd van huiselijk geweld, nadat de dienst had aangekondigd artiesten die zich misdragen te weren. Begin deze maand was hij weer te beluisteren, nadat Spotify had teruggekrabbeld.

De als Jahseh Onfroy geboren Amerikaanse rapper werd maandag doodgeschoten voor de deur bij een motordealer in Deerfield Beach, ten noorden van Miami. Naar alle waarschijnlijk zou dit geen moordaanslag zijn geweest; de politie denkt dat hij het slachtoffer is van twee roofovervallers die het niet speciaal op hem hadden gemunt, aldus een raadsman.