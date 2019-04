Verloren videoclip van The Beatles duikt op in Mexico TDS

Het is een beetje de heilige graal: in Mexico is een clip opgedoken van de enige keer dat The Beatles in het razend populaire televisieprogramma 'Top of the Pops' zijn aangetreden, zo heeft de Britse openbare omroep BBC gemeld.

Op 16 juni 1966 playbackten de Fab Four hun nummer ‘Paperback Writer’ tijdens het popprogramma waarin het hun enige verschijning was. De originele opnames daarvan zijn niet bijgehouden. Maar een gezin in Liverpool filmde met een 8mm-camera het gebeuren terwijl het zich op televisie afspeelde. De opname zonder klank duurt elf seconden en belandde uiteindelijk bij een verzamelaar in Mexico.

Die contacteerde Kaleidoscope, een organisatie in Birmingham die gespecialiseerd is in het lokaliseren van vermiste televisiebeelden. “Ik denk dat als je een Beatles-fan bent, dit de heilige graal is”, zei Chris Perry van Kaleidoscope tegenover de BBC. “Men dacht dat het voor altijd verloren was, want videotapes werden in 1966 niet bijgehouden. Dit jaren later vinden is verbazingwekkend.”