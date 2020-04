Verbod op zomerfestivals zet carrière van dj Nico Morano op pauze: “Ik zou dit jaar internationaal mijn kans wagen. Niet dus” Isabelle Deridder

15 april 2020

23u04 0 Muziek Hij zou deze zomer zo’n vijftig keer op het podium staan van diverse festivals, waaronder Paradise City en Tomorrowland, maar ook voor dj Nico Morano werd de zomer onherroepelijk gecanceld. “Ik zou dit jaar internationaal mijn kans wagen. Niet dus.”

“Sinds de beslissing gevallen is, staat mijn gsm roodgloeiend”, vertelt de 38-jarige Belgische dj. “Ik krijg heel veel lieve berichtjes van mensen die het jammer vinden voor mij. Dat doet deugd. Hoewel ik dit nieuws wel enigszins verwacht had omdat er nog geen vaccin is, kwam het toch als een shock toen de beslissing effectief werd uitgesproken. Ik vermoed dat het een algemene Europese beslissing is, want iedereen heeft het plots over 31 augustus. Ik hoop wel dat kleinere evenementen nog mogen doorgaan. Al is daar voorlopig nog veel onduidelijkheid over. Niemand weet momenteel wat de grens is om dat te bepalen, en da’s best frustrerend.”

Streep door de rekening

“Hoe dan ook: het cancelen van de zomerfestivals heeft voor mij zware gevolgen”, vervolgt de dj. “Ik had een vijftigtal optredens staan: die gaan allemaal niet meer door. Hoe hard ik ook aan de slag zou kunnen gaan vanaf september: dit trek ik niet meer recht. Ja, ‘t is financieel uiteraard een dikke streep door de rekening. Ik heb het geluk dat ik altijd hard gewerkt heb en deze tegenslag wel kan overbruggen, maar dit moet ook niet blijven duren natuurlijk...”

Toch zijn de optredens in België maar een deel van het verhaal, aldus Nico. “Ik had optredens in Canada, zou ook een tournee doen in de States en mocht draaien op verschillende plaatsen in Zuid-Amerika. Dat gaat allemaal niet meer door. Zo jammer, want ik wilde 2020 gebruiken om een internationale doorbraak te forceren. Ik hoop dat het in 2021 ook nog mogelijk is, maar niets zegt dat ze ginder dan nog op jou zitten te wachten hé.”

Minder schrijnend dan in Italië

Hoewel Nico positief probeert te blijven, valt hem dat wel zwaar. “Ik wil hier echt het beste van maken, maar ‘t is moeilijk. Ik heb nu weliswaar meer tijd om in de studio te kruipen en aan nieuwe muziek te werken, maar je kan de reactie van je publiek niet peilen. Als ik zie dat mensen genieten van een nieuw nummer, dan inspireert mij dat. Ja, dat gaat nu niet.”

“Al besef ik wel dat wij in België nog van geluk mogen spreken”, besluit Nico. “Zo belde ik vandaag met een Italiaanse collega-dj en die vertelde me dat de situatie bij hen nog veel schrijnender is. Wij hebben nog de kans om in het najaar naar feestjes in clubs te gaan, maar bij hen is dat al zeker tot maart 2021 uit den boze. Ik hoop dat het in ons land niet zo ver komt. Want dan gaan we pas echt een bloedbad krijgen. Zowel clubs als artiesten als bookers als ... zullen daar dan aan ten onder gaan. Dat zou helemaal een ramp zijn voor onze sector. Hoe rot ook: als we niet op een totale catastrofe willen afstevenen, dan zullen we deze zomer ons aan de regels moeten houden. Hoe spijtig of hoe moeilijk we dat misschien ook vinden...”

