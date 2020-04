Vengaboys waarschuwen voor TikTok-challenge op hun muziek: “Stop ermee!” SDE

30 april 2020

12u21

Bron: De Telegraaf 0 Muziek Nu we met z'n allen in quarantaine zitten, volgen de TikTok-challenges elkaar op. Een van de nieuwste uitdagingen is de ‘Up & Down-challenge’. Die doe je op het gelijknamige liedje van de Nederlandse groep Vengaboys, maar die zijn er niet zo blij mee.

Wie meedoet aan de populaire ‘Up & Down’-challenge op TikTok, maakt samen met een vriend of vriendin verschillende acrobatische bewegingen op het nummer ‘Up & Down’ van de Vengaboys. Zij willen echter liever dat dit stopt, omdat verschillende ‘acrobaten’ zich al serieus bezeerden. Dat vertellen ze in De Telegraaf. “We zijn natuurlijk enorm blij met het succes, maar toch willen we de TikTok-community vragen om te stoppen met deze challenge", zegt zangeres Kim. “Ook al breek je alleen maar een vinger of kneus je je pols, toch moet je naar het ziekenhuis en daar hebben ze momenteel wel wat belangrijkers aan hun hoofd.” Ook D-Nice (zangeres Denise) is het daarmee eens: “Gelukkig heeft TikTok nu een waarschuwing aan de bestaande video’s toegevoegd. Ook al zien we dat veel mensen er echt plezier aan beleven, toch is dit een noodkreet om er voorlopig mee te stoppen.”