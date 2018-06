Vegas & Like Mike lanceren nieuw nummer met Wiz Khalifa: "Hij was meteen enthousiast" TDS

22 juni 2018

17u13 3 Muziek Dimitri Vegas & Like Mike hebben met 'When I Grow Up' een nieuwe song uit. Alweer eentje waarop ze kunnen uitpakken met een grote naam, want ook de Amerikaanse rapper Wiz Khalifa is te horen in het nummer. "Hij stond helemaal bovenaan ons lijstje", zegt Dimitri Vegas ons. Vanaf vandaag is 'When I Grow Up' overal te beluisteren.

De studio induiken met Wiz Khalifa, daar droomden Dimitri Vegas & Like Mike al een tijdje van. "Ja, hij stond helemaal bovenaan onze lijst", zegt Dimitri ons. Volgens hem was de wereldberoemde artiest meteen bereid tot een samenwerking toen hij het refrein hoorde. "Het was moeilijk om hem te pakken te krijgen, maar eens we hem onze song stuurden, ging het allemaal erg vlot."

Intussen is het nummer ingeblikt, en stelde het trio hun nieuwe song al voor de eerste keer voor op het EDC Festival (Electric Daisy Carnival, nvdr.) in Las Vegas. Meteen voor een publiek van 80.000 man. "En vanaf de eerste seconde ging iedereen door het dak. De reactie was geweldig", zegt Dimitri. "Amerika is natuurlijk wat meer hiphopminded dan de rest van de wereld, maar als wij nieuwe muziek maken, doen we dat natuurlijk voor iedereen. Wij maken wat we leuk vinden, en hopelijk vinden zo veel mogelijk andere mensen dat dan ook leuk."

Zijn hoop is met 'When I Grow Up' alvast realiteit geworden. Vanaf vandaag is het nummer bij ons te beluisteren, en ook hier werd het meteen goed onthaald. "De luisteraars reageren heel enthousiast, en we hebben mooie plaatsen op de playlists gekregen. Dus we kunnen zeker spreken van een mooie start voor dit nummer", zegt Vegas. Hoewel ze met hun repertoire nu al miljoenen plays en streams hebben op YouTube en Spotify, houdt zoiets hem nog steeds enorm bezig. "Ik ben al van 8u deze morgen aan het checken. Ik volg dat zeker nog op", klinkt het. "Het verhaal van een song moet helemaal juist zitten. We zijn heel kritisch. We releasen niet superveel, maar als we iets lanceren, staan we daar 100% achter."

Verrassende sound

'When I Grow Up' zal bij velen toch verrassend in de oren klinken. Met de song proberen de dj-broertjes immers alweer iets nieuws uit. "Tja, je kan eigenlijk altijd álles van ons verwachten", lacht Dimitri. "Maar ik vind het belangrijk om de mensen te blijven verrassen en ze dingen te presenteren die ze niet meteen zagen aankomen. We horen dat vaak van fans, en 'When I Grow Up' past zeker in dat rijtje. Ik hou er gewoon van om divers te zijn." Niet alleen met verschillende stijlen, maar ook met de artiesten met wie ze samenwerken. "Iedereen heeft zijn eigen stemgeluid en daar gaan we mee verder", zegt hij.

Ondertussen komt ook de festivalzomer steeds dichterbij. "Maar ik ben niet iemand die perfect moet weten waar ik binnen een week naartoe moet. I go with the flow. (lacht) Dinsdag hebben we de 'Garden of Madness' in nachtclub Ushuaïa geopend op Ibiza, en het was de meest succesvolle editie die we ooit hebben gekend. Een ideale opener van de festivalzomer dus. Ja, wij kijken al uit naar de rest."