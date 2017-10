Veerle Baetens zingt nog eens samen met de Broken Circle Breakdown Band voor het goede doel TK

Veerle Baetens staat nu niet meteen bekend om haar zangcarrière, maar in The Broken Circle Breakdown bewees ze dat ze best haar mannetje kan staan in de muziekwereld. Speciaal voor Natuurpunt kwam ze nog eens samen met de Bluegrass Band, en nam een nummer op voor het goede doel.

Met een nieuwe versie van 'Laat ons een bloem' van Louis Neefs wil Natuurpunt geld inzamelen voor meer bos in Vlaanderen. Ze wisten Veerle Baetens en Johan Heldenbergh - de oorspronkelijke acteurs uit The Broken Circle Breakdown - te strikken voor het project. Samen met de Bluegrass Band namen ze het nummer en de bijhorende videoclip op.

In die video huppelt Veerle Baetens als een volwaardige bosnimf door het groen. Ze regisseerde de videoclip ook zelf, want het doel ligt haar na aan het hart. "Waar kunnen kinderen vandaag nog in bomen klimmen? Hoeveel kinderen kennen nog de heerlijke geur van bos als het geregend heeft? Het liefst zou ik elke dag gaan wandelen in het bos. Bos geeft zuurstof. Bos maakt gelukkig. Daarom hebben we het bos meer dan ooit nodig"

Je kan de clip hieronder bekijken. Veerle brak overigens ook haar hiel bij de opnames, waardoor ze op krukken verscheen op de première van Tabula Rasa. De bewuste sprong werd in de video gemonteerd.