Vandaag op JOE: muzikaal eerbetoon aan overleden artiesten TDS

01 november 2019

09u41

Bron: JOE 0 Muziek Vandaag op Allerheiligen, vrijdag 1 november 2019, eert radiozender JOE tussen 10u00 en 16u00 overleden artiesten tijdens ‘Hemelse Helden’. JOE-dj’s Carl Schmitz en Leen Demaré spelen alleen maar muziek van artiesten die overleden zijn zoals Freddie Mercury, Whitney Houston, Bowie, Prince en Aretha Franklin. Carl en Leen eren daarbij ook enkele Belgische artiesten zoals Yasmine, Gorki en Paul Severs.

Tussen 13u00 en 13u30 vertelt JOE-dj Jan Bosman ook meer over het muzikaal eerbetoon van Guy Swinnen aan Willy Willy. Jan trok naar de repetitieruimte van The Scabs waar Guy Swinnen live het nummer ‘Mesa Boogie Feedback’ bracht, dat hij destijds speciaal voor Willy Willy schreef. Tijdens zijn bezoek kwam Jan ook meer te weten over de spullen die Willy Willy heeft achtergelaten en de verhalen daarachter.

De live-versie van het nummer en stukjes uit de reportage zijn vandaag te horen bij JOE en na het programma ook volledig te beluisteren en bekijken via deze link.