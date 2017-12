Vanavond hommage aan Johnny Hallyday op Grote Markt van Brussel SPS

De Stad Brussel brengt vanavond een hommage aan de Franse zanger Johnny Hallyday. Van 18 tot 19 uur zullen zijn grootste hits weerklinken op de Grote Markt.

"Johnny was een van onze grootste artiesten en zijn overlijden raakt ons diep", zeggen Brussels burgemeester Philippe Close en schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen Karine Lalieux in een persbericht. "Wij willen de zanger wiens muziek de generaties heeft doorkruist eren, maar ook de man die ons heeft vergezeld tijdens de jaren, voor sommigen zelf sinds hun kinderjaren."

Het lichtspektakel van Winterpret op de Brusselse Grote Markt wordt voor het eerbetoon een uur lang onderbroken. De Stad Brussel nodigt alle Brusselaars en fans uit om op zijn grootste hits eer te brengen aan Johnny Hallyday.

De Franse rocker is afgelopen nacht op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Hallyday, die een Belgische vader had en wiens echte naam Jean-Philippe Smet was, maakte meer dan vijftig jaar lang deel uit van de Franse muziekscene.