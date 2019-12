Van ‘Ziet Em Duun’ naar gevoelige snaar: Van Echelpoel schrijft lied voor mensen met psychische problemen MVO

13 december 2019

09u25 1 Muziek Tijs Vanneste, die we beter kennen onder zijn artiestennaam Van Echelpoel, laat zich van zijn gevoeligste kant zien in een nieuw nummer. ‘Luchtkasteel’ is gebaseerd op een plaats van Nine Inch Nails, ‘Hurt’, en hij draagt ze op aan mensen met psychische problemen.

‘I hurt myself today’ wordt ‘Ik toon mijn eigen zeer’ in de aangepaste versie van Tijs. De melodie is hetzelfde als die van Nine Inch Nails, maar de tekst die schreef hij zelf. Niet iedereen weet het, maar Vanneste heeft zelf een geschiedenis in een psychische sector. “Het is een onderwerp dat me aan het hart ligt. Ik gaf creatieve therapie in de gevangenis en tekenles aan jongeren in het bijzonder onderwijs”, zegt hij in het Nieuwsblad. De opbrengst van het nummer gaat naar Villa Voortman in Gent. Een tehuis dat zich inzet voor mensen met psychische problemen die ook aan middelenmisbruik doen. “Als maatschappij doen we nog veel te weinig moeite om die mensen te helpen en te begrijpen”, meent Tijs.