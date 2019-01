Van vlogger naar zanger en LGBT-icoon: wij spraken met Troye Sivan (die binnenkort naar Antwerpen komt) TDS

30 januari 2019

06u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Misschien zegt zijn naam je nu nog niets, maar Troye Sivan (23) is een artiest om in de gaten te houden. Hij vergaarde miljoenen volgers - vooral tieners - dankzij YouTube, was al te zien op het witte doek en is een succesvol zanger. Binnenkort staat hij ook bij ons op de planken: op maandag 4 maart staat een Belgische stop van zijn ‘The Bloom’-tour gepland in de Lotto Arena in Antwerpen. Maar wie gaat er nu eigenlijk schuil achter dit allesbehalve traditionele idool? Wij spraken met Troye Sivan.

Troye Sivan is een herkenbaar gezicht voor veel jongeren. Hij is geboren in Zuid-Afrika maar getogen in Australië. Hij deed als kind mee aan een talentenjacht, waagde zich aan een acteercarrière met ‘X-Men Origins: Wolverine’ en een aantal tienerfilms, en ontplooide vervolgens zijn talenten op YouTube. Hij begon te vloggen en nummers in te zingen, en vergaarde op die manier al snel miljoenen volgers. Het succes liet niet op zich wachten: even later tekende Sivan bij een groot label, lanceerde hij zijn eigen platen en werkte hij samen met wereldsterren als Taylor Swift, Ariana Grande en Martin Garrix. En binnenkort geeft hij dus ook een concert in Antwerpen.

“Ik ben zo opgetogen! België is fantastisch. Het is er zo mooi, net als in de rest van Europa”, zegt Troye. “Daarom hou ik ook zo van toeren. Nieuwe steden, nieuwe mensen, nieuwe talen... Geweldig om allemaal te ontdekken.” Hij staat dan ook al te popelen om aan zijn optreden te beginnen. “Ik wil mijn muziek echt tot leven brengen voor jullie en ervoor zorgen dat jullie even twee uur lang alles vergeten. Wie je bent, wat je draagt, of je alleen bent of in groep: iedereen is welkom. Ik wil dat mensen hier samenkomen en vriendschappen sluiten. Dat iedereen gelukkig is.”

Ruimdenkend

Dat Troye zo ruimdenkend is, is typerend voor zijn karakter. De zanger is homoseksueel (hij heeft een relatie met Jacob Bixenman (22), aan wie hij zijn album ‘Bloom’ heeft opgedragen, red.), omarmt openlijk genderfluïditeit, en is steeds druk in de weer met de laatste mode. Alles behalve een typisch stoer meisjesidool dus, maar net daarom bijzonder populair.

“Ik praat over alles, en dat zorgt echt voor een connectie tussen mij en mijn fans. Ik vertel over mijn persoonlijke ervaringen, mijn eigen waarheid, en hoop dat mensen zich daarin kunnen herkennen. Maar ik ben uiteindelijk gewoon mezelf. En net die boodschap wil ik dan ook verspreiden. Ik weet uiteraard dat ik veel geluk heb. Maar als ik het kan, kan jij dat ook. Omring je door mensen die je steunen en je graag zien. En wees dan gewoon jezelf!”

Lange weg

Om zichzelf te leren zijn, moest de zanger evenwel een lange weg afleggen. “Ja, het heeft even geduurd om uit te zoeken wie ik was en wat ik wou. Ik ben zoveel geëvolueerd. Maar ik voel me nu zelfzeker en op mijn plaats. Het was enorm bevrijdend. Ik kan het iedereen aanbevelen”, lacht hij. Troye moet zichzelf soms in de arm knijpen. “Want ik kan nog altijd niet geloven dat ik mag doen wat ik graag doe. Het is gek. Mensen noemen dit een droomleven, maar in mijn geval is dat ook letterlijk zo. Dit is het enige wat ik wou doen als kind. En kijk nu!’

Kiezen tussen zijn passies is echter uit den boze. “Dat is onmogelijk! Ik hou van zingen en ik wil ook blijven acteren. Maar ook het internet zou ik nooit kunnen wegleggen. Ik spendeer er zoveel tijd en het heeft mij gemaakt tot wie ik ben”, zegt hij. “En daarbij: ik wil nog zóveel nieuwe dingen doen dit jaar. Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Ik laat dus nog wel van mij horen.” (lacht)

Troye Sivan: The Bloom Tour. 4 maart in Antwerpen. Tickets voor het concert via deze website.