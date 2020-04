Van sekssymbool Martine Tanghe tot ‘Spring’:

Jelle Cleymans en Jonas Van Geel gieten 23-jarige vriendschap in plaat “Als we op onze bek willen gaan, zijn we daar nu klaar voor” Jolien Boeckx

09u00 3 Muziek Van Geel was jaloers op de collectie Playmobil van Cleymans, terwijl die laatste op zoek was naar een vriend om zijn passie voor jazz en toneel mee te delen. Amper 12 waren Jelle Cleymans (34) en Jonas Van Geel (35) toen ze best friends for life werden. Van hun adoratie voor Martine Tanghe tot samen auditie doen voor ‘Spring’: een levensweg van 23 jaar zit verpakt in hun eerste plaat. “Als we op onze bek willen gaan, zijn we daar nu klaar voor.”

Cleymans & Van Geel. Meer staat er niet op de hoes van hun eerste album. Nu ja, van een tastbare hoes is weinig te merken in tijden van corona. “Stellen we de release uit of niet? We hebben daar heel lang over nagedacht”, vertelt Jonas. Tijd om na te denken, hebben ze nu in ieder geval wel. Tv-werk voor Jonas ligt stil, net zoals de musical ‘Daens’ waarin Jelle nu zou schitteren. Na wikken en wegen, bleef het dan toch 3 april zoals gepland. “Veel artiesten stellen nieuwe muziek uit. Als we naar het commerciële zouden kijken, hadden we dat òòk gedaan. Maar een beetje afleiding kan deugd doen. En van zodra iedereen terug buiten mag, gaan we ons album fysiek en live voorstellen.”

Dit album kon toch niet beter getimed zijn? Op het nummer ‘Lopen’ zingen jullie ‘het was een lockdown die ik niet had verwacht’.

Jelle: Da’s waar ook! Ik had daar zelfs nog niet over nagedacht (lacht). Maar in dat nummer gaat het wel over een psychische lockdown. Begin september hebben we het geschreven, ver van de coronacrisis, dus. Het is een verwijzing naar één van mijn lievelingsplaten, ‘Locked Down’ van Dr. John. Ik vind lockdown een fantastisch woord. Al had ik niet gedacht dat het ooit realiteit zou zijn.

Waarom heeft jullie plaat geen naam?

Jonas: We voelen dat we na 15 jaar covers spelen - van Clouseau tot Marco Borsato en De Kreuners - nog dikwijls tegen mensen moeten zeggen: jà, wij hebben een groepje samen. Misschien hebben we in die 15 jaar niet het doel bereikt dat we wilden bereiken (lacht). In die zin vonden we het goed om Cleymans & Van Geel als merk te benadrukken.

Jelle: Het is ook gewoon een goede synthese van wat je gaat krijgen: ons twee. We zijn de voorbije 15 jaar gigantisch gegroeid als muzikaal duo. Maar de laatste twee jaar zaten we tegen een plafond.

Jonas: ‘Gaan we heel ons leven ‘Ik Wil Je’ en ‘Maria’ blijven zingen?’, vroegen we ons af. Het was een voorrecht om die covers te spelen. Maar het blijft iets van een ander. Nadat we élke pensenkermis die er bestaat, gedaan hadden, was de tijd rijp voor eigen muziek. Als we op onze bek willen gaan, zijn we daar nu klaar voor. We hebben allebei genoeg kletsen van het leven gehad. We zijn sterk genoeg om een eigen verhaal te brengen.

En dan zijn jullie samen beginnen schrijven?

Jelle: We zijn met z’n twee naar Haarlem getrokken, waar de plaat voor een groot stuk is opgenomen. Jonas even weg van zijn kind en vrouw (actrice Evelien Bosmans, red.), en ik was blij om eens in een andere wereld te zitten dan het pop-up theater in Puurs. Met twee elke avond, al babbelend op café, merkten we dat deze plaat veel meer zou worden. Het is de uiting van 15 jaar lang samenwerken en van een nog langere vriendschap. Van twee jongens die U2 nadoen op de salontafel - zoals een vriendin van ons ooit zei. Het is een droom van ons samen. Dus cut the crap, we doen dat gewoon.

Jonas: Jelle schrijft zelf al heel lang platen, hij weet waarover hij schrijft. Ik heb ooit met Tom Lodewyckx, een vriend en muzikant, tien jaar geleden wat nummers bij elkaar geschreven. Maar op eens moet je dan te vraag stellen: waarover willen wij sàmen schrijven? Dat heeft even geduurd. Als het van Jelle afhangt, gaat alles heel traag, maar gefundeerd. En bij mij gaat alles heel snel, maar met minder nuance. Om uit te komen bij hetgeen waarover iedereen het heeft: de liefde.

De liefde voor Martine Tanghe gaat wel héél ver. ‘Jij doet ons kruipen van verlangen’ zingen jullie op het lied over haar. Waarvan die fascinatie?

Jelle: We waren op zoek naar een symbool.

Jonas: En er is maar één sekssymbool in Vlaanderen: Martine Tanghe. Dat is toch zo?

Dat moeten jullie toch even uitleggen.

Jonas: Zij is, buiten onze moeders, één van de eerste vrouwen in ons leven geweest. Maar ik weet niet of die liefde wederzijds was (lacht).

Maar het is wel een gemeend nummer, niet om te lachen?

Jonas: Het is zeker een compliment naar Martine Tanghe toe. Het is gemeend zoals ‘Verliefd op Chris Lomme’ van De Kreuners ook gemeend is. Het is een subtiele knipoog naar dat nummer.

Jelle: Martine is een zeer intellectuele dame, waar wij allebei mee zijn opgegroeid. Ze is al meer dan 40 jaar nieuwslezeres. Een echt symbool, dus. Wij vonden het een leuke match om zo’n figuur in onze Nederlandstalige popnummers te steken. Als je nog nooit van Cleymans & Van Geel hebt gehoord en je staat deze zomer - hopelijk - voor ons podium, ga je bij het horen van dat nummer direct begrijpen waar we naartoe willen.

Hoe is jullie vriendschap ontstaan?

Jelle: De kiem is gezaaid door onze ouders, 23 jaar geleden. Jonas en ik waren rond de 12. Mijn moeder (Karin Jacobs) en zijn vader (Jos Van Geel) werkten samen in het VT4-programma, ‘Hey, Pa’, iets dat iedereen al vergeten is.

Jonas: De eerste keer dat we elkaar zagen, was bij Jelle thuis. Hij had veel grote Playmobil en ik kreeg dat niet. ‘Die heeft een piratenboot, daar moet je mee bevriend raken’, dacht ik. Ik vond hem alleen al uit opportunistische reden een toffe gast.

Jelle: (bulderlach) In het begin zagen wij elkaar sporadisch. Maar tegen ons 15 werd dat inniger. Vanaf dan kon Jonas mij niet meer missen. ‘Ik kan niet meer zonder u’, zei hij dan. Dan heb ik een effort gedaan en zijn wij zwaar bevriend geraakt.

Jonas: Hij heeft dan wel even geprobeerd om mijn carrière kapot te maken met ‘Spring’. Maar ca va, we zijn daar uitgeraakt.

Jij wilde die rol ook? Voor Jelle betekende het personage Evert zijn grote doorbraak.

Jonas: We hebben samen auditie gedaan voor ‘Spring’. Niet voor een bepaalde rol, want dat was toen niet zo. Bon, Jelle is het gelukt, mij niet. Maar Jelle was al een kindsterretje toen ik hem leerde kennen, hé. Hij speelde al in ‘Les Misérables’, was te zien in ‘Lili en Marleen’ en ‘De Kotmadam’. Ik was daar jaloers op. Ik wilde ook acteren, zoals mijn ouders. Jelle was de jonge gast die ik ook wilde zijn op dat moment. Dat heeft onze vriendschap wel gestimuleerd.

Jelle: Die vriendschap kwam op een belangrijk moment in mijn leven. In de middelbare school vond ik geen mensen die ook hielden van jazz en Nederlandstalige muziek, toneel en theater. Bij Jonas vond ik die match wel. En andersom was dat ook het geval. Jonas zat op het kunsthumaniora en al zijn vrienden verspreidden zich over heel Europa, waardoor hij die plots kwijt was. Zo zijn we closer geworden. We hebben intussen àlles in elkaars leven gezien. Van lieven en uit elkaar gaan.

En nu is Jelle ook peter van jouw zoontje, Charlie (9 maand).

Jonas: Ik heb altijd gezegd: ‘Als ik papa word, dan Jelle de peter’. En op mijn begrafenis zal Jelle degene zijn die iets voorleest of ermee lacht - waarschijnlijk beide. (lacht) Maar Jelle blijkt nogal een gierige peter.

Kan ik mij moeilijk voorstellen. Jelle moet toch opboksen tegen drie meters?

Jelle: Ik ben in de minderheid, ja. Maar dat op zich valt mee. Dat gierig zijn klopt wel. Kinderen krijgen tegenwoordig zò veel. Ik zie dat bij Jeanneke, mijn ander petekindje (3,5-jarig dochtertje van zijn zus, Clara Cleymans, red.) ook. Ik probeer de peter te zijn die iets leuks met hen doet. Als baby in het begin is dat moeilijk. Maar van zodra ze wat ouder zijn, ga ik bijvoorbeeld graag met hen een dagje naar de Efteling en trakteer ik ze daar eens goed. Charlie is een ongelofelijk manneke, ik zie hem heel erg graag. Het is de zoon van mijn beste vriend, die ik al ken van mijn 12de. Dat op zich is al magisch.

Cleymans & Van Geel is nu online uit. De fysieke plaat volgt later.