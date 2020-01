Van 'Mia' tot 'Ik hou van u’: producer Wouter Van Belle in 'De Eregalerij' IDR

Van 'Mia' tot 'Ik hou van u' en van Novastar tot Axelle Red: bij elk van hen stond Wouter Van Belle (55) aan de wieg. Onzichtbaar als producer, maar nu zet Radio 2 hem in de spotlights in 'De Eregalerij'.

Wouter Van Belle - die in een ver verleden nog in de jury zetelde van 'Idool' en 'Can You Duet' - ontvangt de prijs voor zijn grote invloed op de Vlaamse muziek. "Deze erkenning is uiteraard een grote eer, maar het voelt tegelijk toch een beetje raar aan", vertelt hij. "Ik ben iemand die de spotlights niet opzoekt, en een complimentje aanvaarden valt me ook moeilijk. (lacht) Maar uiteraard is het fijn om te weten dat zoveel mensen genieten van de muzikale verstrooiing die je hen hebt gebracht. Deze erkenning is trouwens niet alleen een mooie opsteker voor mij, maar ook voor de artiesten met wie ik heb samengewerkt."

Van Belle was betrokken bij 'Mia' van Gorki, werkte met Noordkaap aan 'Ik hou van u' en 'Satelliet Suzy', producete de eerste plaat van Novastar, is mee verantwoordelijk voor de internationale doorbraak van Axelle Red en ontdekte dat Flip Kowlier ook als soloartiest heel wat te bieden heeft. Momenteel is hij aan de slag als producer en toetsenist voor Dead Man Ray en werkt hij voor de platenfirma's Petrol en Sanseveria.

Radio 2 en Sabam for Culture vieren op donderdag 19 maart de twintigste verjaardag van 'De Eregalerij'.