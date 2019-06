Van krasse knarren gesproken: deze rockbands hebben een gemiddelde leeftijd van meer dan 50 jaar SD

23 juni 2019

16u00 0 Muziek Wie Metallica afgelopen zondag over het podium zag dartelen als jonge veulens, weet dat er nog lang geen sleet zit op de groep. De Amerikanen zijn nochtans al sinds 1981 bezig en met een gemiddelde leeftijd van 55 behoren ze ook niet meer tot jongsten. Ze zijn echter niet de enige rockmuzikanten die op gevorderde leeftijd nog volle zalen weten te trekken. Ook deze bands blijven hun pensioen maar uitstellen.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses werd in 1985 opgericht in Los Angeles. Het oudste lid is zanger Axl Rose, die 57 lentes telt. Dankzij de 34-jarige Melissa Reese, die sinds 2016 keyboard speelt in de band, wordt de gemiddelde leeftijd in de band behoorlijk naar beneden getrokken. De teller staat nu op 51,3.

Rolling Stones

De Rolling Stones zijn al sinds 1962 actief. Het oudste bandlid is drummer Charlie Watts, die 78 jaar oud is. Mick Jagger, die drie jaar jonger is, heeft nochtans al iets meer last van zijn leeftijd en moest onlangs een hartklepoperatie ondergaan. De benjamin van de groep is Ron Wood, al is dat bij de Stones een relatief begrip: Wood is 72. Dat brengt de gemiddelde leeftijd op 75 jaar.

The Who

Van de originele bandleden van The Who zijn nog maar twee mannen over: Roger Daltrey - meteen ook het oudste lid met 75 jaar - en Peter Townshend. Sinds 2006 haalden ze drummer Zak Starkey aan boord om de gelederen te versterken én (ongetwijfeld) om de gemiddelde leeftijd naar beneden te halen, want Starkey is nog maar 53 jaar oud. Dat brengt het gemiddelde op 65,2.

Aerosmith

Aerosmith werd in 1970 opgericht. Steven Tyler - eerst drummer, nu zanger - heeft de eer het oudste bandlid te zijn, met dank aan zijn 71 lentes. Bassist Tom Hamilton en gitarist Brad Whitford delen de positie als groentje van de groep, met 67 levensjaren. Dat brengt de gemiddelde leeftijd op 68,2.

Queen

Na het overlijden van Freddie Mercury zochten de overblijvende bandleden, Roger Taylor en Brian May - de ancien met 71 jaar levenservaring -, naar een waardige vervanger. Die vonden ze in jonkie Adam Lambert. Met zijn 37 lentes haalt hij het gemiddelde flink naar beneden, al strandt Queen toch nog op een respectabele 59 jaar.

Red Hot Chili Peppers

Je zou het haast vergeten, maar ook The Red Hot Chili Peppers zijn al een eind in de 50. Drummer Chad Smith spant de kroon met 57 lentes. In 2009 vervingen de Peppers gitarist John Frusciante door Josh Klinghoffer, die nu 39 jaar oud is. Dat brengt hun gemiddelde leeftijd op 52.

Fleetwood Mac

Ze bewezen op Werchter Boutique dat ze nog steeds een fijne show kunnen weggeven, maar de meeste bandleden van Fleetwood Mac hebben ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt. Keyboardspeler Christine McVie is 75 jaar oud en de oudste van de groep, gitarist Neil Finn met zijn 61 jaar de jongste. De gemiddelde leeftijd van de groep ligt echter op 70 jaar.

U2

De Ierse rockband U2 werd in 1976 opgericht. De vier originele bandleden liggen allemaal dicht bij elkaar qua leeftijd. Bono en Adam Clayton zijn allebei 59 jaar oud, The Edge en Larry Mullen Jr. zijn 57 jaar oud. Dat brengt de gemiddelde leeftijd op 58 jaar.