Van hot naar her: Dimitri Vegas & Like Mike staan uur na Tomorrowland alweer op Suikerrock TK

25 juli 2019

14u19

Bron: Belga 2 muziek Dimitri Vegas & Like worden zaterdagavond een uur en tien minuten na het afsluiten van hun dj-set op het hoofdpodium van Tomorrowland alweer verwacht op Suikerrock in Tienen. Hun concert start 's nachts omstreeks 1 uur. De organisatoren van Suikerrock zetten voor hun transport enkele limousines in en hebben op Tiens grondgebied een politie-escorte voorzien.

De afstand tussen Boom en Tienen bedraagt via de A12 en de E40 ongeveer 70,5 km en kan volgens Walter Kestens, organisator van Suikerrock, buiten de file in zo'n 40 minuten afgelegd worden. "We gaan beide dj's en hun entourage met limousines ophalen in Boom. Vanaf de afrit Tienen op de E40 is er politiebegeleiding tot aan het festivalterrein voorzien, waar ze onmiddellijk op het podium aan hun set kunnen beginnen. De technische ploeg van de dj's is nu al aanwezig in Tienen om alles tijdig te installeren", aldus Kestens.

Door het podium wat achteruit te schuiven, hebben de organisatoren ook meer plaats gerecreëerd op de Grote Markt in Tienen, waar het optreden van Vegas & Like Mike zal plaatsvinden. Kestens betreurt de treinstaking die voor zaterdag aangekondigd is, maar vermoedt dat het festival daarvan weinig hinder zal ondervinden. "Ik denk dat er weinig mensen met de trein afzakken naar Suikerrock, aangezien de laatste trein al vertrekt nog voor de concerten afgelopen zijn."

Headliners voor Suikerrock zijn ook nog Arsenal, Bazart, Goose en Marco Borsato. Er zijn nog steeds tickets te koop.