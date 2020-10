Van Halen 1300 procent meer gestreamd in VS na dood Eddie Redactie

12 oktober 2020

08u45

Bron: AD 0 Muziek De muziek van de Amerikaanse rockband Van Halen is in de dagen na de dood van gitarist en medeoprichter Eddie van Halen in de Verenigde Staten gemiddeld 1300 procent meer gestreamd dan daarvoor. Dat meldt Billboard.

De iconische gitarist, die werd geboren in Nederland, overleed afgelopen dinsdag op 65-jarige leeftijd na een lang gevecht tegen kanker. Op 6 en 7 oktober werden nummers van Van Halen 31,2 miljoen keer gestreamd. Ter vergelijking: op 4 en 5 oktober was dit nog maar 2,1 miljoen keer. Dat is een toename van 1369 procent.



‘Jump’ was het meest gestreamde nummer met 2,3 miljoen clicks, een toename van 554 procent ten opzichte van de twee dagen daarvoor. Daarna volgen ‘Panama’ (2 miljoen streams, + 653 procent), ‘Runnin’ With The Devil’ (1,8 miljoen, + 925 procent), ‘Hot For Teacher’ (1,5 miljoen, + 1044 procent) en ‘Eruption’ (1,4 miljoen, + 2662 procent).