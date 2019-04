Van ‘Geen Wonder Dat Ik Ween’ tot ‘Zeg ‘ns Meisje': dit zijn vijf klassiekers van Paul Severs SD

09 april 2019

22u26 0 Muziek Paul Severs had een lange carrière die meer dan vijftig jaar overspande. Zijn muzikale cv is dan ook goedgevuld. De vijf onderstaande hits zijn slechts een greep uit het reusachtige aanbod, maar allemaal het beluisteren waard.

‘Ik Ben Verliefd Op Jou’

In 1970 brak Paul Severs finaal door in Vlaanderen met dit nummer: ‘Ik Ben Verliefd Op Jou’. Het stond maar liefst een half jaar lang in de hitlijsten genoteerd. Het was zo populair, dat Crazy Horse een Franse versie maakte (‘J’ai Tant Besoin De Toi’) en Octopus een Engelstalige (‘I’m So In Love With You’).

‘Zeg ‘ns Meisje’

In 1991 volgde dan monsterhit ‘Zeg ‘ns Meisje’ - met de oorwurm ‘Dam-dam-dam-Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie-Dam-dam-dam-Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie’. Een instant succes, maar zo voelde Severs het zelf niet aan, vertelde Jos Van Oosterwyck, de toenmalige oppermacht uit muziekland dankzij ‘Tien om te zien’. “Toen hij al een paar weken op nummer een stond, kwam hij op een bepaald moment naar mij om te vragen of ik hem niet van die eerste plaats kon afhalen. Dat ging uiteraard niet, want Severs was nu eenmaal de bestverkopende artiest. Hij vond zichzelf, op z’n 45, te oud om de hitlijsten aan te voeren. Dat was Paul ten voeten uit.”

‘Geen Wonder Dat Ik Ween’

Van ‘Geen Wonder Dat Ik Ween’ bestaan eigenlijk twee versies. Al in 1966 bracht Severs de eerste uit, onder de naam Paul Severs & The Criminals. Het was meteen ook de eerste single van de groep, maar het nummer sloeg niet aan. Na het succes van ‘Ik Ben Verliefd Op Jou’ maakte hij echter een nieuwe versie van ‘Geen Wonder Dat Ik Ween’, en die bleek wel een schot in de roos.

‘Ieder Mens’

Het lied ‘Ieder Mens' uit 1971 stond achttien weken in de Ultratop, waarvan drie op de derde plaats. De videoclip in aan het strand ademt echte jaren zeventig-sfeer en is alleen al daarom een echte aanrader.

Oh Little Darling

‘Oh Little Darling’ is eigenlijk een cover van een lied van G.G. Anderson. Een goede keuze, want Severs haalde een top 10-notering in de Vlaamse Ultratop. TV-kijkers zullen het nummers vast ook herkennen als de begintune van de VTM-serie ‘Clan’.