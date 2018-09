Van deze 7 nummers is bewezen dat ze het langst in je hoofd blijven hangen DBJ

26 september 2018

11u27 4 Muziek In 'Make Belgium Great Again' vond Kempenaar Edwald Demolder (86) na bijna zeventig jaar éindelijk de titel en uitvoerder van het liedje dat al zo lang in zijn hoofd zit. Van deze zeven nummers is bewezen dat ze bijna niet uit je hoofd verdwijnen.

Britse onderzoekers onderzochten in 2016 hoe het komt dat bepaalde nummer langer in je hoofd blijven zitten dan andere. Ze legden verschillende popsongs voor aan 3000 respondenten en de eerste conclusie die uit hun onderzoek naar voor komt ligt voor de hand: hoe meer succes de nummers hadden, hoe meer ze in de hoofden blijven hangen.

De onderzoekers vonden dat oorwormen gemiddeld een sneller tempo hebben en een doordeweekse melodielijn met ongebruikelijke intervallen en veel herhalingen. "De opening van 'Smoke On the Water' of het refrein van 'Bad Romance' zijn voorbeelden", zegt hoofdonderzoekster Kelly Jakubowski van de University of London. "Het is alsof het brein zoekt naar een optimaal niveau van complexiteit", zegt de onderzoekster. "Het moet interessant zijn, maar niet te moeilijk om te onthouden." Uiteindelijk kwamen de onderzoekers bij een lijstje (voornamelijk recente) nummers die het meest in het hoofd van de respondenten bleven hangen.

7. Bohemian Rhapsody van Queen

6. California Gurls van Katy Perry

5. Moves Like Jagger van Maroon 5

4. Somebody That I Used To Know van Goty e

3. Don’t Stop Believing van Journey

2. Can’t Get You Out Of My Head van Kylie Minogue

1. Bad Romance van Lady Gaga