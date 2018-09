Van braaf meisje naar uitdagende vamp: bekijk hier in primeur de nieuwe clip van Maartje Van Neygen TK

14 september 2018

Paarse lokken, veel emo à la Taylor Swift en hier en daar wat bloot: hier is de nieuwe Maartje Van Neygen (22). De dochter van Erik en Sanne ruilt haar brave imago van Vlaamse zangeres in voor een feeëriek alter ego en Engelstalige ‘trippop’. “Alsof je een joint gerookt hebt na een gebroken hart: zo klinkt mijn muziek voortaan", omschrijft ze het zelf. Hier kan je haar videoclip voor 'Love Her Less' in primeur bekijken.