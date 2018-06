Van Black Eyed Peas tot Vengaboys: dit zijn de favoriete vakantiesongs van BV's TDS

29 juni 2018

16u15

Bron: JOE 0 Muziek Het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx presenteerde vandaag hun laatste ochtendshow voor de zomervakantie. Bij het begin van de zomer hoort een goede muzikale soundtrack, dus belden Sven en Anke een aantal bekende gezichten op om hen te vragen naar hun favoriete vakantieplaten.

Gert Verhulst

Tarzan Boy - Baltimora. “Ik was 17 of 18 jaar en ging vaak naar Frankrijk omdat ik er een liefje had. Dit nummer doet mij daar altijd aan denken.”

Kürt Rogiers

Escape (The Piña Colada Song) - Rupert Holmes

“Mijn moeder zong dat altijd mee zonder de tekst te begrijpen tot ik Engels kon en haar uitlegde waarover het ging. Voor mijn moeder blijft het een nummer over een aperitiefje.”

Dina Tersago

L'Ombelico Del Mondo - Jovanotti



“Toen ik 16 was, ging ik met mijn ouders naar Turkije op vakantie. Mijn hormonen begonnen op te spelen in die periode en ik wilde opvallen bij de bruingebronste animatoren, maar dat heeft niet echt gepakt.”

Andy Peelman

Where Is The Love - Black Eyed Peas

“Vlak voor ik naar de politieschool ging, heb ik 2 maanden in Rhodos gewerkt als kinderanimator. Dit nummer werd daar plat gespeeld.”

Sven De Ridder

Gente Di Mare - Umberto Tozzi



“Tijdens een reis met de trein door Italië met mijn vrouw vloog een gigantische tor door de raam onze coupé binnen. Van de schrik misten we onze halte. We stapten uiteindelijk uit in Forte dei Marmi. Gente Di Mare was het eerste nummer dat we hoorden in het treinstation.”

Natalia

Shankin’ Sweet - Chronixx

“Tijdens een reis in Barbados leerde mijn surfleraar me dit nummer kennen. Chronixx is een gerespecteerde reggaeband. We hebben het de hele zomer gespeeld en erop gedanst. Skanking is een chille manier van dansen.”

Kathleen Aerts

Mambo No. 5 - Lou Bega

“Toen we dat nummer hoorden, kregen we voor de allereerste keer te horen dat we met K3 een nummer 1 scoorden met 'Heya Mama'.”

Rik Torfs

La Maladie d'Amour - Michel Sardou



“Dat is een ziekte die bij mij in 1973 ontkiemd is en die nooit echt weg is gegaan. Ik was toen 16 jaar. De meisjes leken plots veel mooier dan ervoor.”

Bart Tommelein

We're Going To Ibiza - Vengaboys



“Mijn vrouw is binnenkort jarig en als verrassing heb ik een weekendje naar Ibiza gepland.”

Frank Duboccage

All Summer Long - Kid Rock



“Twee jaar geleden zijn we naar Michigan geweest waar we rondgereden hebben. Het nummer gaat over de streek en is een echte zomerplaat.”

Hilde Crevits

Ice Queen - Jasper Steverlinck



“Ik ben een enorme fan van de stem van Jasper. Zijn cover van Ice Queen in Liefde voor Muziek vond ik prachtig dus dat nemen we mee op vakantie.”

Jo De Poorter

Wake Me Up - Avicii



“Sheik Amosa van Qatar nodigde me op de eedaflegging van Willem-Alexander uit om iets met haar te drinken "als ik eens in Qatar was". Dat was even later zo en de Sheik hield woord. Na onze ontmoeting liep ik langs een discotheek waar dit nummer speelde.”

Sven Ornelis

Lilali - Kim Kay

“Ik was met een vriend in Egypte waar we naar de discotheek van het hotel iets gingen drinken. In de discotheek klonk elke avond deze Belgische hit. Ik presenteerde nog bij Donna dus op een avond belde ik Kim op om het haar zelf te vertellen en laten horen.”

Anke Buckinx

Family Affair - Mary J Blige



“In 2002 ging ik met een vriendin met de bus naar Lloret de Mar. Het was de vakantie van m'n leven! Elke dag gingen we op stap en in elke discotheek speelde dit nummer. Ik heb er zot hard gefeest zonder één druppel alcohol.”