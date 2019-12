Van bad boy tot kerstkoning: Robbie Williams breekt records met zijn album IV

18 december 2019

06u00

Bron: Story 6 Muziek Kijk uit, Michael Bublé! Ook Robbie Williams komt plots aandraven met een kerstalbum. Op ‘The Christmas Present’ staan niet alleen covers van overbekende kersthits, maar ook zelfgeschreven nummers. En daarvoor heeft de zanger, die lange tijd een afkeer had van kerst, diep in zijn ziel moeten graven.

Langzaamaan wordt de hele wereld ondergedompeld in kerstsfeer, met overal lichtjes, versierde bomen en kerstmuziek. Wie daar handig op inspeelt, is zanger Robbie Williams. Hij lanceerde enkele weken geleden zijn nieuwste album: een kerstalbum met zowel covers als eigen nummers. Op de cd gaat Robbie in duet met onder anderen Rod Stewart, Bryan Adams en Jamie Cullum, en zelfs zijn zevenjarige dochter Theodora ‘Teddy’ Rose komt een rondje meezingen. Met ‘The Christmas Present’, zoals de plaat heet, evenaart Robbie de prestatie van niemand minder dan Elvis Presley, als solo-artiest met maar liefst dertien albums die ooit nummer één bereikten in de hitparade. Nog een klein eindje verwijderd van het record van The Beatles, die vijftien nummer-één-albums op hun naam hebben staan. Robbie zelf glimt alvast van trots: “Dit is een geweldige prestatie. De plaat betekent meer voor me dan alle andere albums die ik heb gemaakt.”

Angsten en verslavingen

En dat terwijl de artiest lange tijd niet zo’n kerstfan was. Zo vertelde hij in het Nederlandse Veronica Magazine dat hij als kind enorm kon uitkijken naar kerst, maar dat dat volledig verdween toen hij twintiger was. De zanger worstelde in het verleden met tal van verslavingen, waardoor hij de feestdagen vaak in een dronken roes doorbracht. Tot hij besloot een streep te trekken onder die kwalijke gewoontes en stopte met drinken. Daardoor moest hij wel iets nieuws vinden om zijn dagen mee te vullen, en dat bleek niet zo gemakkelijk. “In die tijd stond Kerstmis voor mij symbool voor een tijd waarin iedereen het geweldig naar zijn zin had, behalve ik”, vertelt Robbie daarover. Zijn ontwenningstraject liep ook niet over rozen, integendeel. De zanger probeerde eerst zelf af te kicken, herviel meerdere keren en besloot uiteindelijk in 2007 hulp te zoeken. Naast zijn alcohol- en drugsverslaving kampte Robbie ook met angststoornissen en depressie, waarover hij onlangs nog erg openhartig sprak in de media. “Mijn sociale angst was zo extreem dat ik drie jaar lang het huis niet uit kwam. Toen ik het uiteindelijk toch probeerde, wist ik niet meer hoe ik me rond anderen moest gedragen, of hoe ik een gesprek moest voeren. Ik heb daar echt mee geworsteld.”

Redder in nood

Het heeft de zanger van wereldhit ‘Angels’ uiteindelijk heel wat tijd gekost om zijn angsten en depressie te overwinnen, maar hij had het geluk aan zijn zijde, in de vorm van echtgenote Ayda Field. Zij is Robbies grote redder in nood geweest. En ook zijn gebrek aan kerstgevoel heeft ze weten te counteren. “Het is gewoon geen optie om niet meegesleurd te worden in de sfeer die ze creëert. Dus ja, ik hou van Kerstmis!”, zegt Robbie. De twee ontmoetten elkaar in 2006, maar het scheelde niet veel of Ayda en Robbie waren helemaal geen koppel geweest. Zo vertelde de zanger in de Britse talkshow ‘Loose Women’, waarin Ayda zelf een vast panellid is, dat hij de actrice leerde kennen amper twee weken voor hij de afkickkliniek binnenstapte. “En zelfs dat deed haar niet terugdeinzen! Ze is gestoord!” Waarop Ayda vinnig antwoordde dat ze gewoon haar hart volgde. “Ik wist niet waar ik in terecht zou komen, en de waarschuwingssignalen dansten boven zijn hoofd, maar het enige wat ik dacht, was: ‘Volgens mij ben ik verliefd.’ En als je iemand graag ziet, dan volg je je hart, dus ging ik er gewoon voor, en nam ik alle waanzinnigheden voor lief.” Het koppel trouwde uiteindelijk in 2010. En ook hun kinderen Theodora (7), Charlton (5) en Colette (1) hebben ervoor gezorgd dat Robbie anders tegen kerst ging aankijken. “Voor Ayda en ik kinderen hadden, was kerst al opnieuw fenomenaal. Zij hebben het gewoonweg sensationeel gemaakt.”

Klein hartje

Al wil dat nog niet zeggen dat Robbie openlijk toegeeft een kerstgek te zijn geworden. Zo heet zijn show, die op kerstavond over de hele wereld – en ook op Eén – te zien zal zijn, ‘It’s Not the Robbie Williams Christmas Show’. Een kerstalbum maken, met al die deprimerende kerstgevoelens uit het verleden, was dan ook een enorme uitdaging voor de artiest, en een manier om zichzelf opnieuw uit te vinden, nadat hij het gevoel had alles al geprobeerd en gedaan te hebben. “Laat ons zeggen dat ik wat aanschurk tegen een midlifecrisis, dus ik dacht: ‘Waarom deze kans niet grijpen en met open armen begroeten’”, gekscheerde Robbie in een interview met nieuwssite Stuff. Om er met een klein hartje aan toe te voegen: “De afgelopen drie jaar draaide heel mijn bestaan rond het schrijven van songs waarvan ik hoopte dat ze voor eeuwig een plaats zouden veroveren in het leven van mensen.” Hij lijkt alvast op goede weg met zijn album op nummer één.

