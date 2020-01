Ultratop krijgt Sector Lifetime Achievement Award op de MIA’s BDB

31 januari 2020

07u52 0 Muziek Ultratop, de organisatie achter de gelijknamige hitparades, krijgt de Sector Lifetime Achievement Award tijdens de MIA’s. “Het is heel fijn om deze erkenning te krijgen”, zegt Ultratop-directeur Sam Jaspers.

Met de Sector Lifetime Achievement Award brengen de VRT en Poppunt hulde aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Vlaamse muzieksector. Ultratop, opgericht in 1995 op initiatief van de Belgische muziekindustrie, wil de best mogelijke hitparades maken en helpt zo muziek te promoten.

“De Ultratop-charts, met de site in het verlengde, werden de voorbije 25 jaar een gids voor de muziekindustrie, de media en het publiek”, vertelt Jaspers. “Het is heel fijn om met deze MIA die erkenning te krijgen. Het voelt voor mij ook als een persoonlijke bekroning omdat ik er vanaf de start bij was en we sindsdien een enorm parcours hebben afgelegd.”

De MIA’s worden uitgereikt op donderdagavond 6 februari in Paleis12. De Sector Lifetime Achievement Award zal worden overhandigd door Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle.