Ultieme ‘Latin lover’ Julio Iglesias viert verjaardag met groots afscheidsconcert in Antwerps Sportpaleis 75-jarige wereldster komt op 8 juni laatste keer naar België met ‘50 Year Anniversary World Tour’ MVO

05 februari 2019

10u00 0 Muziek Julio Iglesias, de bestverkopende Spaanse artiest in de muziekgeschiedenis, staat dit jaar 50 jaar op de planken. De ondertussen 75-jarige ‘Latin lover’ viert dat met een wereldtournee die hem op 8 juni ook naar het Antwerpse Sportpaleis brengt.

Dit wordt zijn laatste grote wereldtournee, dus als je nog één keer wil komen genieten van hits als ‘Amor, amor, amor’, ‘Un Canto a Galicia’, ‘To all the girls I’ve loved before’ en ‘Quiereme mucho’, is dit de laatste kans.

Na meer dan 300 miljoen verkochte albums en 5.000 concerten in 600 steden voor meer dan 60 miljoen mensen, heeft hij zijn sporen meer dan verdiend. Iglesias was niet alleen succesvol als zanger in zijn moedertaal, hij nam ook muziek op in het Frans, Italiaans, Engels en Duits.

Tickets & info ‘Julio Iglesias – 50 Year Anniversary World Tour’: www.ticketkopen.be.