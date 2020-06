Uitstel is geen afstel: Fiocco maakt comeback in 2021 IDR

15 juni 2020

15u49 6 Muziek Nadat de leden elkaar tien jaar niet meer hadden gezien, was het de bedoeling dat de Belgische dance act Fiocco op 21 maart een eenmalige comeback zou houden op het podium van ‘I love the 90's’. Corona zette een rem op die plannen, maar bezieler Jan Vervloet is vastberaden. “Die reünie komt er, op hetzelfde podium, maar met een jaar vertraging”

‘The spirit’, ‘Afflito’, ‘The music’: wie rond de eeuwwisseling een club binnenstapte, kon er zeker van zijn dat een van de hits van Fiocco de revue passeerde. De dancegroep was het geesteskind van dj en producer Jan Vervloet, die op het podium versterking kreeg van zangeres/frontvrouw Ann Lomans, danseres Anja Maesen en keyboardspeler Enzo Fumarola. De groep hield er in 2001 mee op, maar was wel van plan om ooit nog eens samen op het podium te staan. “Ik had al vaker aanbiedingen gehad voor een reünie, maar uiteindelijk hadden we ervoor gekozen om weer samen te komen op het ‘I love the 90's’-podium”, legt dj en Fiocco-opperhoofd Jan Vervloet (49) uit. “Corona dacht daar duidelijk anders over, want op 17 maart ging België in lockdown door het virus. Een massa-evenement zoals ‘I love the 90's’ mocht ook niet meer doorgaan.”

Al betekent uitstel geen afstel voor de comebackplannen van het viertal. “Ann, Anja, Enzo en ik: we wilden alle vier een herkansing voor die comeback. Vandaar dat we toegezegd hebben om op 17 april 2021 opnieuw op het podium van ‘I love the 90's’ te kruipen. We waren al klaar om er een stevig feestje van te maken, maar in 2021 willen we het nog beter doen. Jullie zijn gewaarschuwd!”

